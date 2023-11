Vom Reservisten in die Nationalmannschaft: Die stille Explosion Janis Blaswichs

Janis Blaswich wurde erstmals zur Nationalmannschaft eingeladen. Bei RB Leipzig hat die Leistungsexplosion des ehemaligen Ersatztorhüters kaum jemanden überrascht. Blaswichs Entwicklung ist eine Geschichte von Hartnäckigkeit und von einem Torhüter, der unter dem Radar fliegt.

Was in ihm steckt, zeigte Janis Blaswich zuletzt in Belgrad. Zweite Minute der Nachspielzeit, RB Leipzig führt knapp mit 2:1 gegen den Roten Stern. Ein Sieg und RB wäre so früh wie nie für das Achtelfinale in der Champions League qualifiziert. Belgrad wirft wütend alles nach vorne. Ein hoher Ball wird zu kurz abgewehrt und Belgrads Stürmer...