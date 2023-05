Vor dem Topspiel gegen Bayern: RB Leipzig bangt um Werner

Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft ist so eng und spannend wie lange nicht. Und RB Leipzig könnte gewissermaßen zum Königsmacher werden. Beim Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) treffen die Leipziger in München auf den FC Bayern. RB würde bei einem eigenen Sieg sicher in die Champions League einziehen und die Dortmunder könnten am Sonntag...