"Wir hören nun auf zu jammern": Erzgebirge-Aue-Sportchef Heidrich beendet den Ärger um die Sonntagabendspiele

Erzgebirge Aue muss noch in diesem Monat zweimal am Sonntagabend heran. Aus Unmut wurde nun Nachvollziehbarkeit.

Immer wieder sonntags - so heißt es in dieser Saison beim FC Erzgebirge Aue. Denn die Veilchen sind statistisch gesehen bei jedem zweiten Drittligaspiel der laufenden Spielzeit an einem Sonntagabend um 19.30 Uhr gefordert. Daran hat auch die DFB-Terminierung der Spieltage 13 bis 17 nichts geändert.