Zimmerschied bringt Dynamo auf Touren und wirft Riesenlast ab

Dresden gewinnt nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit noch 2:1 gegen den Halleschen FC und festigt Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga.

Tom Zimmerschied gehörte zu den letzten Spielern, die am Mittwochabend den Weg in die Dynamo-Kabine fanden. Kein Wunder. Die Dresdner Fans wollten den Siegtorschützen zum 2:1 gegen den Halleschen FC nicht so schnell gehen lassen, dann gab es noch die eine oder andere Plauderei mit den ehemaligen Teamkollegen. Außerdem musste der Offensivmann...