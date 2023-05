Zitterndes Wasserglas: RB-Leipzig-Trainer Rose und die Anspannung vorm Pokal-Halbfinale

Das Wasserglas war schon auf dem halben Weg zurück in Richtung Tisch, da ließ Marco Rose es noch kurz in der Luft stehen. Auf dem Podium sitzend schaute er einen Reporter etwas ungläubig an und ließ das Glas dann erzittern, bis Wasser heraus schwappte. "Mache ich den Eindruck, als ob ich mega angespannt wäre?", fragte er dabei ironisch. Wenig...