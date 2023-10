Zwickau meldet sich im Oberhaus zurück

Die erste Bundesligasaison seit dem Abstieg 2020 wird für die Rollstuhlbasketballer aus Westsachsen eine echte Herausforderung. Dafür wurden vier Nationalspieler geholt und der Etat erheblich aufgestockt.

RB Zwickau bekommt bei der Rückkehr in die 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga zwei Wochen Schonfrist. Der Spielplan will es zumindest so, dass der Aufsteiger gegen zwei Spitzenmannschaften startet, gegen die er als krasser Außenseiter aufs Spielfeld rollt. Am heutigen Samstag ist 16 Uhr der amtierende Deutsche Meister RSB Thuringia Bulls in der...