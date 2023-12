16-Jährige aus Ellefeld wird vermisst

Das Mädchen sollte am Mittwoch mit dem Zug nach Dresden fahren. Doch auf dem Weg dorthin verschwand Johanna H.

Die Polizei sucht nach einem verschwundenen 16-jährigen Mädchen aus Ellefeld im Vogtland. Johanna H. sollte am Mittwoch mit dem Zug nach Dresden fahren, kam dort aber nicht an. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, hatte ein Elternteil Johanna am Mittwoch gegen 13 Uhr auf den Bahnhof in Ellefeld gebracht. Dort stieg die...