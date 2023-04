20.000 Euro Spenden für Frühjahrsputz

Rodewisch.

Spenden in Höhe von 19.750 Euro kamen innerhalb der Aktion "MDR Frühlingserwachen" auf dem Konto der Stadt Rodewisch zusammen. Der Stadtrat hatte am Montag einstimmig die Geldgeschenke angenommen. Zu Spenden für neue Spiel- und Sportgeräte sowie einen Sinnespfad rief die Stadt über verschiedene Kanäle auf, unter anderem über die Plattform "99 Funken" im Internet. Viele Einzelspenden Rodewischer Bürger und Firmen, wie etwa der Ertex, dem Traumausstatter Schönfelder, Nutzfahrzeuge Reiher, Sparkasse Vogtland und dem Planungsbüro Spitzner kamen so zusammen. Zusätzlich der Sachspenden von Bäckern, Getränkeherstellern und anderen. Mit 5000 Euro kam die größte Einzelspende von Maria Wilgeroth. Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) dankte allen Helfern und Sponsoren, die auf irgendeine Weise bei der Aktion dabei waren. "Es war ein organisatorischer Kraftakt, aber für die Stadt ein Glücksumstand. Und alle hatten gute Laune." (cze)