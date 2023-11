50 Feuerwehrleute im Einsatz: Wohnhausbrand in Ellefeld

Ein Korb Feuerholz am Kamin fing in einem Einfamilienhaus Feuer. Samstagmittag ging der Alarm bei der Feuerwehr ein.

Samstagmittag ist es in Ellefeld zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Gegen 12.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. In einem Einfamilienhaus am Sonnenblick war ein Feuer ausgebrochen. In dem Haus lebt eine Familie mit einem einjährigen Kind. Zur Brandursache hieß es auf Nachfrage aus dem Lagezentrum der Polizei in Zwickau, dass ein...