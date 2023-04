500.000 Euro für Verkehrszählung

Auerbach.

Die letzte Verkehrserhebung liegt fast 20 Jahre zurück, nun will der Zweckverband ÖPNV Vogtland aktuelle Zahlen erheben lassen. Der Zweckverband stellt für die Jahre 2023 bis 2025 rund 500.000 Euro bereit, um das Nutzerverhalten und die Kostenverteilung im Vogtlandnetz zu ermitteln und auf Basis der Erhebungen bedarfsgerecht planen zu können. Anhand der in der Verkehrserhebung ermittelten Zahlen über die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs erhalten die einzelnen Verkehrsträger Eisenbahn, Bus und Straßenbahn ihre Gelder. In diesem Jahr soll die Erhebung vorbereitet werden, die 2024 erfolgt. Im Jahr 2025 sollen die Ergebnisse dann vorliegen. Die Verkehrserhebung sollte bereits früher erfolgen, war aber infolge der Coronapandemie verschoben worden. (how)