83-Jähriger verursacht Unfall in Auerbach und flüchtet

Ein Fahrzeug kollidierte mit dem Auto einer 34-Jährigen und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei fand schnell den Schuldigen.

Auerbach.

Eine Unfallflucht in Auerbach hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch gemeldet. Am Dienstagvormittag bog ein Auto von der Nicolaistraße nach links in die Bahnhofstraße ab und kollidierte mit dem Audi einer 34-Jährigen. Anschließend setzte der zu dem Zeitpunkt unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Am Audi entstand Schaden in Höhe von 7000 Euro. Die Angaben der 34-Jährigen, Hinweise eines Zeugen und Ermittlungen führten die Beamten des Polizeireviers Auerbach-Klingenthal zu einem 83-Jährigen, der nun im Verdacht steht, den Unfall verursacht zu haben. Bei der Begutachtung seines VW stellten die Beamten Beschädigungen fest, die zum Unfallgeschehen passten. Schaden: 2000 Euro. Den Mann erwartet eine Anzeige. (nij)