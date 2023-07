Ab in die Rinne: Was zur Rebesgrüner Wasserrutschmeisterschaft abgeht

Vom Bike in die Rinne geht es am Sonntag für Radsportler Hannes Hermann. Er ist der prominente Gast bei der 25. Deutschen Meisterschaft im Wasserrutschen. Was in Rebesgrün sonst noch so los ist.

Kein Sommer ohne die legendären Rebesgrüner Rutschmeisterschaften im Doppelpack. Schwimmmeister Ralf Voigtländer hat die Rinne fürs Wochenende fit gemacht. An beiden Tagen können sich Teilnehmer in vier Altersklassen (männlich/weiblich unter und über 18 Jahren) in die Wasserrinne legen. „Es sind alle Rutschlagen erlaubt", so Ralf...