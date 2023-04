Abendgottesdienst mit Bach-Kantate

Auerbach.

Ein Abendgottesdienst findet am Sonntag, 30. April in der St.-Laurentiuskirche Auerbach statt. Innerhalb der Predigtreihe "Frauen in der Bibel" geht es diesmal um Mirijam, die für ihren großen Lobgesang des Volkes Israel bekannt ist. Die Predigt hält Pfarrerin Dr. Mandy Rabe. Musikalisch festlich gestaltet wird der Gottesdienst von der Solistin Ulrike Staude aus Dresden, der Auerbacher Kantorei und einem Instrumentalensemble unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Ulrich Meier. Dabei erklingt die Kantate "Jauchzet Gott in allen Landen" von Johann Sebastian Bach. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtkirche Auerbach. (lh)