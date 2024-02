Laurentiuskirche Auerbach begeht Lichtmess mit besonderer Vesper

Tradition trifft Meditation: Gregorianische Gesänge erklingen am Freitagabend in einem Gottesdienst.

Am Freitag, 2. Februar wird in den Kirchen traditionell der Tag Maria Lichtmess begangen. Mit diesem Tag endet offiziell der Weihnachtsfestkreis. Auch die evangelische Kirchgemeinde in Auerbach lädt zu einer besonderen Veranstaltung in die Laurentiuskirche ein: Ab 19.30 Uhr erklingt dort in einem Vespergottesdienst gregorianischer Gesang. In...