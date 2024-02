Zu Gast in Rodewisch: Wie Klänge aus dem Mittelalter zu Pop-Musik werden

Zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis wird am Wochenende ins Gotteshaus geladen. Gregorianik erklingt im Sound von Heute.

Mystisch und stimmgewaltig geht es diesen Sonntag, 17 Uhr, in der St.-Petri-Kirche Rodewisch zu. Innerhalb ihrer Tournee „Gregorianik meets Pop - Vom Mittelalter bis heute“ gastiert die Gruppe The Gregorian Voices. Das Besondere an diesem Chor ist, dass er die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs neu belebt....