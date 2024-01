Gregorianik trifft Pop in Hohenstein-Ernstthal

Ein außergewöhnliches Konzert ist am Samstag in der Trinitatiskirche zu erleben. Ukrainische Sänger kombinieren Mittelalter mit Moderne.

Das Ensemble „The Gregorian Voices“ ist am Samstag unter dem Motto „Gregorianik meets Pop – vom Mittelalter bis heute“ in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Die acht ukrainischen Sänger haben eine klassische Gesangsausbildung absolviert. Sie singen gemäß der gregorianischen Tradition einstimmig, unbegleitet und in...