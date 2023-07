Als aus dem Erntekindergarten Rempesgrün die Kita Wirbelwind wurde

Da, wo heute 35 Kinder spielen, saßen bis 1958 noch Frauen an Steppmaschinen. Die Kita Wirbelwind in Rempesgrün wird 65. So manche Geschichte erzählt man sich noch heute.

Wenn diesen Freitag ab 15 Uhr in der Kita Wirbelwind die große Geburtstagsparty bei Tanz, Spiel, Kinderschminken und Bastelstand steigt, dann wird auch Zeit für einen Blick ins Fotoalbum sein. Ehemalige Wirbelwind-Kinder und Kolleginnen sind ebenso von Leiterin Diana Pippig zum Fest eingeladen. In der Chronik wird man vielleicht Fotos von... Wenn diesen Freitag ab 15 Uhr in der Kita Wirbelwind die große Geburtstagsparty bei Tanz, Spiel, Kinderschminken und Bastelstand steigt, dann wird auch Zeit für einen Blick ins Fotoalbum sein. Ehemalige Wirbelwind-Kinder und Kolleginnen sind ebenso von Leiterin Diana Pippig zum Fest eingeladen. In der Chronik wird man vielleicht Fotos von...