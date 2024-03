Alte Betriebskantine in Auerbach wird zu buntem Treff

Mit einer fröhlichen Party und etwa 50 Gästen eröffnete am Freitag der „Treffpunkt“ in der Kulturfabrik.

Wer hätte es gedacht, dass die frühere Kantine des Gardinenbetriebes an der Beegerstraße mal so schick wird: Das Diakonische Beratungszentrum Vogtland hat dort vorerst für ein Jahr einen „Treffpunkt“ eingerichtet. In der dritten Etage der zur „Kulturfabrik“ umgerüsteten Fabrik soll es künftig immer montags und donnerstags Angebote...