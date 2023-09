Am Sonntag im Vogtland: Gedenken an Opfer des Faschismus

In Treuen, Lengenfeld und Weißensand gibt es am Sonntag Veranstaltungen, die erinnern und mahnen wollen.

In Treuen, Lengenfeld und Weißensand finden am Sonntag Gedenkveranstaltungen für Opfer des Faschismus (OdF) statt. Der zweite Sonntag im September als Gedenktag geht auf einen Beschluss des OdF-Hauptausschusses zurück. Er formulierte als dessen Anliegen: „Gedenken und Trauer. Information und Aufklärung. Appell an die Lebenden: Nie wieder...