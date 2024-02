Auerbach: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Haus in Auerbach. Was die Täter mitnahmen.

Auerbach. Bislang unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus im Meisenweg in Auerbach eingebrochen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag berichtete, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Freitagmittag, 13 Uhr, und Samstagabend, gegen 21.30 Uhr. Den Angaben der Beamten zufolge erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von 2.200 Euro. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von rund 250 Euro. Die Kriminalpolizei in Zwickau hat Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Meisenwegs bemerkt? Hinweise dazu nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03745 428 4480 entgegen. (florw)