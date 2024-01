Auerbach: Eltern müssen für Kinderbetreuung tiefer in die Tasche greifen

Ab Mai steigen die Betreuungskosten in den kommunalen Einrichtungen. Wie viel Eltern künftig bezahlen müssen.

Eltern in Auerbach müssen demnächst mehr Geld für die Betreuung ihrer Kinder in den kommunalen Kindertageseinrichtungen ausgeben. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montag mit zwei Gegenstimmen eine Erhöhung der Gebühren mit Wirkung zum 1. Mai beschlossen. So steigen die monatlichen Beiträge auf 230 Euro für eine neunstündige Betreuung...