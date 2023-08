Auerbach erhält neuen Souvenir-Geldschein

Bürger können über die Gestaltung abstimmen. Vier Motive stehen zur Auswahl.

Die Stadt Auerbach hatte im März in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein „Wir in Auerbach“ einen „Null-Euro-Souvenir-Geldschein“ herausgebracht. Auf dem nummerierten und auf 3000 Stück limitierten Geldschein wurden Auerbachs „Drei Türme“ abgebildet. Nach dem guten Erfolg ist nun ein neuer Schein in Vorbereitung. Vier Motive stehen...