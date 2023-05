Auerbach kauft weiteres Auto

Auerbach.

Leasing ist zurzeit einfach zu teuer. So die Einschätzung der Auerbacher Stadtverwaltung beim Blick auf Neuanschaffungen für den Fuhrpark der Stadt. Da der Zinssatz für die Nebenkosten bei 6,5 Prozent liege, ist ein Kauf aus Sicht des Rathauses sinnvoller. Deshalb genehmigte der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung den Kauf eines Dreiseitkippers für rund 41.000 Euro. Das neue Fahrzeug soll einen in die Jahre gekommenen Fiat Ducato ersetzen. Dieser kommt nicht mehr durch den Tüv, eine Reparatur wird als unwirtschaftlich eingeschätzt. Benötigt wird die Neuanschaffung unter anderem für den Transport von Arbeitsmitteln und Material. Bei derselben Stadtratssitzung hatten die Bürgervertreter außerdem den Neukauf eines Multicars beschlossen. Auch in diesem Fall hatte sich die Stadt wegen hoher Zinsen gegen das Leasen entschieden. (nie)