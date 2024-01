Auerbach trauert um Ex-Stadtrat und Urgestein Theo Kühn

Er liebte Mercedes und war ein passionierter Turmspringer: Theo Kühn, das Auerbacher Original, ist gestorben.

In Auerbach kannte ihn fast jeder. 1994 betrat Theo Kühn in Auerbach die politische Bühne und prägte mit seiner außergewöhnlichen Präsenz als FDP-Abgeordneter bis 2009 jede Stadtratssitzung. An diesem Dienstag ist Theodor Kühn im Alter von 89 Jahren gestorben. Im April hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Schon zu Lebzeiten war Theo...