Auerbacher Feuerwehr befreit Frau aus Mitsubishi

Ein Opelfahrer brachte eine Frau im Mitsubishi in eine missliche Lage. Zum Glück waren ein Sanitäter und dann die Feuerwehr vor Ort.

Am Montag gegen 6 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Reumtengrüner Straße/Am Feldschlösschen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Fahrerin eines Mitsubishi war auf der Reumtengrüner Straße in Richtung Flugplatz unterwegs, als ein Opel-Fahrer, der aus der Straße Am Feldschlösschen kam, dem Mitsubishi die Vorfahrt nahm und in das Heck krachte....