Auerbacher Flieger räumen bei Landesjugendspielen ab

Erfolgreich sind zwei Dreierteams des Fliegerklubs Auerbach von den Landesjugendspielen des sächsischen Segelflieger-Nachwuchses in Kamenz zurückgekehrt. Mit Lukas Möckel, Mika Müller und Axel Fritzsche landeten drei Vogtländer auf dem Siegerpodest. Damit ging auch der Sieg in der Mannschaftswertung an den Fliegerklub. Das zweite Auerbacher...