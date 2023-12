Auerbacher Märchenumzug bei klirrender Kälte: So halten die Akteure durch

Am 1. Advent, so ist es seit Jahrzehnten Brauch, steigt der Märchenumzug. Am Sonntag hat er erneut Besuchermassen in die Vogtlandstadt gelockt. Nach einem Unfall im Vorjahr war aber einiges anders.

