Das ist am ersten Adventswochenende in Auerbach und Umgebung los

Die Adventszeit startet mit zahlreichen Veranstaltungen im Göltzschtal. Ein Überblick, welche Weihnachtsmärkte öffnen und wo die Vorweihnachtszeit mit besinnlicher Musik begangen werden kann.

Weihnachtsmärkte eröffnen in Rodewisch: Der Markt in Rodewisch bietet am Samstag und Sonntag, ab 14 Uhr, einen Händlermarkt sowie Auftritte diverser Musikgruppen. Der Weihnachtsmann kommt an beiden Tagen gegen 15.30 Uhr und liest zudem Märchen im Museum. In der Sternwarte Rodewisch wird es am Samstag, 20 Uhr, eine Vorführung geben. Besucher...