Auerbacher und Reichenbacher Jugendeinrichtungen bei Nacht der Jugendkulturen dabei

Die Aktionen steigen in beiden Städten am Freitag.

Unter den Aktionen, die in der Sächsischen Nacht der Jugendkulturen am Freitag, den 20. Oktober stattfinden, befinden sich mehrere in Auerbach und Reichenbach. Im Highlife Auerbach gibt es von 17 bis 22 Uhr ein Jugendkonzert. In Reichenbach wird das Jam verschönert, in der Lila Pause gibt es eine Polaroid-Lovestorry, im Moskito Tanz und die...