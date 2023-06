Auerbachs Goldenes Buch wird internationaler

Das Goldene Buch der Stadt Auerbach ist um einen internationalen Eintrag reicher. Am Donnerstag schrieben sich Sportler aus Zypern in das Buch ein. Ab Samstag treten sie dann bei den Special-Olympics-World-Games 2023 in Berlin an. Sportler aus 190 Nationen werden daran teilnehmen. Bevor die sportlichen Wettkämpfe beginnen, wurden die Teilnehmer...