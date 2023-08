Auf den Spuren eines leckeren Whiskys - Tatortkommissar Brambach ermittelt im Vogtland

Der Schauspieler Martin Brambach ist als Tatortkommissar in ganz Deutschland bekannt. Am Freitag war er im Vogtland unterwegs. Üblen Machenschaften war er nicht auf der Spur - im Gegenteil!

Gestern noch in Köln, heute in Falkenstein - größer können die Kontraste kaum sein. "Es ist schön hier", sagt Martin Brambach und lässt den Blick vom Schlossfelsen über die Landschaft gleiten. Der Schauspieler, der vielen als Tatortkommissar Peter-Michael Schnabel aus Dresden bekannt ist, will am Freitag noch mehr vom Vogtland sehen....