Im Göltzschtal steppen am Wochenende viele Bären

Zahlreiche Veranstaltungen locken am Wochenende die Besucher in der Region um Auerbach. Was können Besucher erleben? Wo lohnt sich ein Besuch besonders?

Tierischen Spaß verspricht gleich am Freitag ein Besuch im Tierpark Falkenstein. Von 14 bis 18 Uhr findet dort das Tiergartenfest statt. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der Einrichtung. Bei den Waschbären ist eine Waschküche aufgestellt, es gibt Kinderschminken, einen Streichelzoo und eine Hüpfburg.