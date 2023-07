Augen auf in der Nacht: Warum der Mond im XXL-Format erscheint

In der Nacht zum 2. August lohnt es sich zur Nachteule zu werden: Da erscheint der Vollmond in XXL-Größe am Himmel. Warum das so ist, weiß Olaf Graf von der Sternwarte Rodewisch.

Zum Greifen nah erscheint der Supermond, der in der Nacht zum Mittwoch am Himmel zu beobachten ist, vorausgesetzt, er wird nicht von Wolken verdeckt. Zwischen dem 1. August, 19.32 Uhr, und dem 2. August, 6.54 Uhr, rückt das Gestirn der Erde am nächsten. Dann ist er auf seiner ekliptischen Spur, auf der er um die Erde kreist, „nur" 357.311