August-Horch-Klassik: Rollendes Automobilmuseum durchquert Falkenstein

Die Premiere 2022 hat die Veranstalter der August-Horch-Klassik offenbar überzeugt: Erneut macht die Zwickauer Oldtimerrundfahrt am Sonntag in Falkenstein Station. Ab voraussichtlich 13.30 und 15 Uhr erreicht das rollende Automobilmuseum die Stempelstelle am Rathaus Falkenstein. Die Stempel drücken Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) und...