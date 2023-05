Auto beschädigt

Eine Unfallflucht hat es am Donnerstag in Treuen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein Mann seinen schwarzen Peugeot zwischen 16.30 und 19 Uhr an der Hartmannsgrüner Straße nahe der Heinrich-Heine-Straße. Als er am Abend zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er Beschädigungen an der hinteren Stoßstange feststellen. Die Kosten...