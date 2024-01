Unbekanntes Auto beschädigt in Auerbach Toyota

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hat.

Zu einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in Auerbach sucht die Polizei Zeugen. Eine Frau parkte ihren silbernen Toyota zwischen 12.30 und 18.10 Uhr an der Alten Rodewischer Straße auf Höhe des Hausgrundstücks 1. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie Beschädigungen im vorderen linken Bereich feststellen. Auf den...