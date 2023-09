Auto und Wildschwein bei Treuen zusammengestoßen

Das Tier war nach der Kollision tot.

Treuen/Lengenfeld.

Ein Auto und ein Wildschwein sind Mittwoch zwischen Lengenfeld und Treuen zusammengestoßen. Das Tier ist nach der Kollision verendet. Am Wagen blieb erheblicher Schaden zurück, so die Polizei. Geschehen ist der Unfall gegen 22.30 Uhr. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Seat auf der Staatsstraße 299 aus Richtung Lengenfeld in Richtung Treuen. Etwa 100 Meter nach dem Abzweig zur S 293/Treuener Straße querte ein Wildschwein von rechts nach links die Straße. Das Tier stieß mit dem Seat zusammen. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über zwei Leitpfosten und blieb im Straßengraben stehen. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden: knapp 15.000 Euro. (lk)