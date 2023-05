Beerheide-Kalender gibt es beim Singen

Beerheide.

Aus Anlass des 70. Pfingstsingens auf dem Röthelstein am Sonntag hat die Beerheider Chronik-Arbeitsgruppe einen neuen immerwährenden Kalender mit Fotos aus Beerheide und Umgebung erstellt, die den Jahreslauf im Ort widerspiegeln und insbesondere über Traditionen und Kultur in Beerheide informieren. Der Kalender trägt den Titel "Unser Beerheider Jahr". Er ist erstmals am Sonntag an einem Stand neben der Bühne erhältlich. Zum Pfingstsingen ist ein Zubringerservice eingerichtet, der Gäste mit Bewegungseinschränkungen kostenlos vom Parkplatz am Waldsportplatz Beerheide zum Veranstaltungsgelände befördert. Eintritt zur Veranstaltung beträgt 5 Euro (Kinder bis 14 Jahre frei). Die Parkplätze am Waldsportplatz und in Beerheide sind gebührenfrei. Das Hauptprogramm findet von 10 bis gegen 12.40 Uhr statt, das Vorprogramm beginnt um 9.45 Uhr mit dem Schalmeienzug, der auch zum Ausklang bis gegen 13 Uhr spielt. (lh)