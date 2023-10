Bei Großkontrolle 108 Temposünder erwischt

Die Polizeidirektion Zwickau hat in einer groß angelegten Aktion an 21 Stellen in ihrem Schutzbereich kontrolliert.

Beamte der Polizeidirektion Zwickau haben am Donnerstagnachmittag bei einer groß angelegten Kontrolle überprüft, ob sich die Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und an andere Regeln halten. Insgesamt wurden 21 Kontrollstellen im Vogtlandkreis und im Kreis Zwickau eingerichtet, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Innerhalb von...