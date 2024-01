Beliebter Chemielehrer aus Falkenstein stirbt kurz vor 101. Geburtstag

Am 10. Januar 2023 wurde in der K&S Seniorenresidenz der 100. Geburtstag von Konrad Kummerlöwe gefeiert. Pflegerin Lucy Thoß schnitt die Torte an. Am 7. Januar dieses Jahres, drei Tage vor seinem 101. Wiegenfest, starb der Lehrer. Bild: Joachim Thoß