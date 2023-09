Berufsfeuerwehr Plauen: Neue Höhenretter stellen an der Talsperre Werda ihr Können unter Beweis

Fünf Mitglieder der Berufsfeuerwehr Plauen treten ihre Abschlussprüfung als Höhenretter an. Wann die Spezialkräfte zur Hilfe gerufen werden und welche Fähigkeiten ein Höhenretter haben muss.

Wenn sie gerufen werden, geht es entweder hoch hinaus oder tief hinab. Zwölf Kameraden der Berufsfeuerwehr Plauen sind als Höhenretter im Vogtlandkreis und darüber hinaus tätig. Fünf weitere Mitglieder haben die Ausbildung angetreten. Am Freitag mussten die Männer ihr Können bei der Abschlussprüfung am Poppenstein, einer Felsformation in...