Betrunkener Igel muss in Auffangstation

Mit einem ungewöhnlichen Neuzugang hatte es die Vogel- und Igelpflegestation in Bad Elster zu tun. Am Montag ist dort ein alkoholisierter Igel zur Ausnüchterung abgegeben worden, teilte Corinna Heinrich von der Wildtierstation mit. Das Tier habe in einem Garten in Oelsnitz an verschüttetem Eierlikör genascht und sei am nächsten Tag...