Bewaffneter Polizeieinsatz nahe der Kirche in Rodewisch: Was war da los?

In den sozialen Netzwerken wird über einen bewaffneten Polizeieinsatz in Rodewisch gerätselt. Der Einsatz lief nahe der Kirche ab und sorgte für Aufsehen und Gerüchte. Was die Polizei angibt.

Ein bewaffneter Polizeieinsatz nahe der Kirche in Rodewisch hat Mittwochnachmittag in der Kleinstadt im Vogtland für Aufsehen gesorgt. In den sozialen Netzwerken tauchten Gerüchte über den Einsatz auf. Die zuständige Polizei in Zwickau bestätigte auf Nachfrage, dass die Polizeibeamten aus Sicherheitsgründen mit Schusswaffen vor Ort waren.