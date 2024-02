Bis zu 180 km/h innerorts: Auerbach setzt auf drei neue Blitzer im Kampf gegen Temposünder

Auerbach plant den Einsatz von stationären Blitzern. Eine Maßnahme, die nicht nur die Sicherheit erhöhen soll. Wo die Blitzer künftig stehen, und wann sie scharf geschaltet werden.

„Es gibt Problemstellen in Auerbach.“ Das hat Moritz Zierold, Sachbearbeiter des Bereichs Ordnung und Sicherheit der Stadt, in der Ratssitzung am Montag deutlich zu verstehen gegeben. Das Problem an diesen Stellen im Ort sind Verkehrssünder, die zum Teil mit deutlich mehr als 100 Kilometer pro Stunde durch die Stadt rasen, wie Messungen...