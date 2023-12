Bürgerpreis von Bergen geht an langjährigen Feuerwehrmann

Der Bergener Gemeinderat hat die Auszeichnung dieses Jahr an Jörg Grüner überreicht. Mit seinem Technikverständnis leistet er bei der Feuerwehr gute Dienste.

Ganze drei Monate fehlen an 37 Jahren. So lange gehört Jörg Grüner der Freiwilligen Feuerwehr Bergen an. Ein guter Grund, ihn 2023 für den Bürgerpreis vorzuschlagen, fanden Bürgermeister Günter Ackermann und sein Gemeinderat. Die von der Sparkasse gestiftete Auszeichnung wird jedes Jahr an ehrenamtlich besonders aktive Einwohner vergeben....