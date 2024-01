Bundestagspräsidium um Bärbel Bas spricht mit Schülern in Auerbach: Welche Themen sind der Jugend wichtig?

Politik hautnah erleben: In der Stadt trafen Jugendliche auf hochrangige Politiker des Bundestagspräsidiums. Welche Themen die Schüler bewegen und welche Erkenntnisse die Spitzenpolitiker mitnehmen.

Auf der Reise durch das Vogtland hat das Bundestagspräsidium mit Präsidentin Bärbel Bas (SPD) und den Vizepräsidentinnen Aydan Özoguz (SPD), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Yvonne Magwas (CDU), Petra Pau (fraktionslos) und Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) am Mittwoch in Auerbach Halt gemacht. In der Kulturfabrik sind...