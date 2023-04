Busse wieder für Radtransport gerüstet

Auerbach.

Die Busse und Bahnen im Vogtlandnetz bringen Radsportler mit ihren Drahteseln zum Ausgangspunkt ihrer Radtour und wieder zurück. Im Verkehrsverbund Vogtland (VVV) können Fahrräder bei entsprechender freier Kapazität in den Bussen und Bahnen kostenfrei mitgenommen werden. Zudem sind die Buslinien 20, 30, 90, 92 und 93 ab sofort wieder mit Heckträgern für bis zu fünf Fahrräder ausgestattet. Diese Regelung gilt bis zum Reformationstag am 31. Oktober. Das teilt der Verkehrsverbund mit. Dabei ist zu beachten, dass die Beförderung von Rollstühlen und Kinderwagen Vorrang hat. Möchten Gruppen mehrere Fahrräder mitnehmen, ist dies sieben Werktage vor Fahrtbeginn unter der Telefonnummer 03744 19449 anzumelden, so der VVV. Weitere Informationen und Fahrpläne gibt es auf der App VVV mobil sowie auf der Internetseite des Verkehrsverbundes. (lh)www.vogtlandauskunft.de/fahrrad