Chorkonzert in der Treuener Bartholomäuskirche

Die Jugendkantorei des Wurzener Domes singt am Samstag in Treuen.

Die Jugendkantorei des Wurzener Domes gibt am Samstag, 14. Oktober, ab 17 Uhr in die St.-Bartholomäus-Kirche Treuen ein Konzert. Die Jugendkantorei wurde 1986 von Kirchenmusikdirektor Johannes Dickert gegründet und zählte anfangs nicht mehr als zehn Mitglieder, die die Freude am anspruchsvollen Singen in einer jungen christlichen Gemeinschaft...