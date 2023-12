Citroën fährt in Rodewisch gegen parkendes Auto

Bei der Kollision gab es einen Sachschaden von rund 17.500 Euro.

Einen Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 17.500 Euro hat es am Montagvormittag in Rodewisch gegeben. Das teilt die Polizeidirektion Zwickau im Pressebericht vom Dienstag mit. Eine 80-jährige Frau fuhr gegen 11 Uhr mit ihrem Citroën auf der Schulstraße in Richtung Rützengrüner Straße. Kurz nach der Einmündung der Schillerstraße...