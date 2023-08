Damit der Denverclan auch in Auerbacher Wohnzimmer kam - eine Antennengemeinschaft blickt stolz zurück

Vor 40 Jahren wurde in Auerbach eine Antennengemeinschaft gegründet. Von der DDR bestenfalls geduldet, hat sie diesen Staat und seinen Untergang überlebt. Und bescherte jemandem eine dicke Stasiakte.

Jr. Ewings fieses Grinsen in guter Qualität zu sehen - im Grunde ging es darum. „Von den Bürgern wurde sehr gern Dallas, Denver-Clan und weitere beliebte Sendungen in ARD und ZDF gesehen“, blickt Hans-Reinhard Glutsch zurück in die 80-Jahre. „Das Problem war aber, dass die Bilder teilweise ,griesig′ und unscharf waren.“